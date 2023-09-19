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Сили оборони знищили ще понад 500 окупантів і 35 артсистем – Генштаб

Сили оборони знищили ще понад 500 окупантів і 35 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 520 російських окупантів, а також знищили 5 танків, 35 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку противника.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 273460 (+520) осіб ліквідовано,
  • танків – 4628 (+5) од.,
  • бойових броньованих машин – 8851 (+17) од.,
  • артилерійських систем – 6062 (+35) од.,
  • РСЗВ – 778 (+2) од.,
  • засобів ППО – 526 (+1) од.,
  • літаків – 315 од.,
  • вертольотів – 316 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4784 (+15) од.,
  • крилатих ракет – 1479 (+17) од.,
  • кораблів / катерів – 20 од.,
  • підводних човнів – 1 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8601 (+30) од.,
  • спеціальної техніки – 903 (+2).

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