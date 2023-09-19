Зеленський про участь РФ у Радбезі ООН: Не ми обирали цей формат

Президент України наголошує, що Організація Обʼєднаних Націй сама визначає формат своїх заходів. Про це Зеленський сказав, спілкуючись із журналістами під час відвідин Університетської лікарні Статен-Айленду, повідомляє Укрінформ.

Говорячи про засідання Ради Безпеки ООН щодо України, на якому буде присутній міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, Президент зазначив:

"Не ми обирали цей формат. Якщо ООН вважає, що там має перебувати країна-терорист, то це питання до них".

20 вересня Рада Безпеки ООН проведе відкриті дебати щодо України, у них візьмуть участь керівники делегацій, які перебуватимуть у Нью-Йорку на тижні високого рівня Генеральної Асамблеї.

На початку візиту до Нью-Йорка Зеленський відвідав поранених українських бійців, які проходять реабілітацію в Університетській лікарні Статен-Айленду.