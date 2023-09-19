ППО вночі знищила майже 30 "Шахедів" – Повітряні сили
У ніч на 19 вересня російські окупанти запустили по Україні ударні безпілотники типу Shahed, а також балістичну ракету "Іскандер-М". Протиповітряна оборона знищила 27 "Шахедів".
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Усього зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф), а також одну балістичну ракету “Іскандер-М“, яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.
"В результаті бойової роботи 27 "Шахедів" знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у південних, центральних та західних областях", – повідомили в командуванні.
Також на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.