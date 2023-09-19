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ППО вночі знищила майже 30 "Шахедів" – Повітряні сили

ППО вночі знищила майже 30 "Шахедів" – Повітряні сили
Фото: twitter.com/DefenceU

У ніч на 19 вересня російські окупанти запустили по Україні ударні безпілотники типу Shahed, а також балістичну ракету "Іскандер-М". Протиповітряна оборона знищила 27 "Шахедів".

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Усього зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф), а також одну балістичну ракету “Іскандер-М“, яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.

"В результаті бойової роботи 27 "Шахедів" знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у південних, центральних та західних областях", – повідомили в командуванні.

Також на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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