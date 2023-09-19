Боррель підтвердив: міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Києві
Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель анонсував зустріч міністрів закордонних справ держав-членів у Києві, повідомляє Європейська правда.
Про це він заявив у Нью-Йорку під час пресконференції за підсумками зустрічі глав МЗС ЄС в рамках участі у Генеральній Асамблеї ООН.
За його словами, одним із пунктів зустрічі міністрів – майбутні безпекові зобов'язання перед Україною в контексті загарбницької війни РФ проти неї.
"Я поклав на стіл кілька пропозицій, які міністри продовжать обговорювати, а також в рамках підготовки зустрічі, яка відбудеться в Києві в найближчі тижні", – повідомив Боррель.
Раніше італійське інформагентство ANSA з посиланням на три різні джерела повідомило, що Європейський Союз готується провести зустріч міністрів закордонних справ держав-членів у Києві.
Метою зустрічі, як стверджують джерела агентства, є продовження шляху "політичної інтеграції", а також демонстрація підтримки ЄС на критичному для України етапі повномасштабного вторгнення.
У Брюсселі також хочуть підбити підсумки з деяких важливих питань, як-то збільшення військової допомоги та подальшого посилення санкцій, зокрема щодо їхнього обходу Росією у високотехнологічному секторі.