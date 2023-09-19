Польща пропонує заборонити імпорт діамантів і скрапленого газу з Росії – ЗМІ

Польща пропонує заборонити імпорт діамантів і скрапленого газу з Росії у рамках 12-того пакета санкцій ЄС. ﻿Про це пише польське агентство PAP з посиланням на джерела в Євросоюзі, повідомляє Економічна правда.

За даними видання, пропозиція Варшави включає заборону на імпорт з Росії діамантів, чергові обмеження у секторі послуг, зокрема заборону надання інформаційно-комунікаційних технологій суб’єктам з РФ, а також імпорт скрапленого газу з Росії.

Польща також вимагає ухвалити чергові санкції проти компаній, які працюють в оборонному секторі, медіаресурсів, які розповсюджують дезінформацію Кремля щодо війни, олігархів, які підтримують війну, а також компаній, пов’язаних з російським "Росатомом".

Пропозиції Польщі включають також санкції проти синтетичного каучуку та сталі.

Європейський Союз готує﻿ 12-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Нові обмеження можуть бути представлені у першій половині жовтня або їх оголосять під час саміту ЄС – США, запланованого на наступний місяць.