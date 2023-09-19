Україна достроково виконала план з накопичення газу на зиму

Загальний обсяг природного газу в підземних сховищах (ПСГ) сягнув 14,7 млрд кубометрів. Це сталося 19 вересня.﻿ Про це заявили в Міненерго, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Таким чином, план Кабінету міністрів з досягнення показника прогнозного балансу природного газу у сховищах, необхідного для проходження опалювального сезону, вдалося виконати достроково.

ПСГ України

Українські підземні газові сховища - найбільші у Європі. Вони розташовані на глибині від 400 м до 2 км, тому зберігати газ повністю безпечно.

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексі Чернишов заявив, що Україні вистачить запасів газу у підземних сховищах на опалювальний сезон. Зараз"Нафтогаз" закуповує паливо у приватних компаній та поки не планує імпорт.

Нагадаємо, нещодавно Проектом енергетичної безпеки USAID було опубліковано звіт щодо стрес- тесту, ініційованого Міненерго та змодельованого міжнародною експертною групою. За його результатами, українська ГТС та ПСГ готові успішно працювати в умовах воєнних викликів та у разі припинення транзиту російського газу.