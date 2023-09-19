Ердоган: Путін прагне "якнайшвидшого" припинення війни в Україні

Російський диктатор Володимир Путін теж "прагне якнайшвидшого закінчення війни" проти України, але вона "триватиме ще довго". Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в інтерв'ю PBS, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання ведучої, Ердоган сказав, що "тільки лідери обох сторін зможуть сказати", коли закінчиться війна Росії проти України. Водночас він очікує, що війна триватиме ще "довгий час".

"Цілком очевидно, що ця війна триватиме довго. І на те, що війна закінчиться якомога швидше, ми б дуже сподівалися. І Путін насправді теж виступає за якнайшвидше припинення цієї війни" , - сказав президент Туреччини.

Ердоган також заявив, що Росії "можна довіряти так само як і Заходу", згадавши водночас, що Захід нібито обдурив багаторічні сподівання Туреччини на її вступ до Євросоюзу.

"У мене немає причин їм (Росії - ред.) не довіряти. Росія надійна настільки ж, наскільки й Захід. Останні пів століття ми чекали на порозі ЄС. І зараз я довіряю Росії настільки ж, наскільки я довіряю Заходу" , - зазначив він.

Президент Туреччини також не погодився із думкою, що Путіну не можна довіряти через вихід РФ із зернової угоди та вторгнення в Україну.

"Половина постачання природного газу (до Туреччини - ред.) приходить з Росії, а це означає, що у нас є солідарність. Ми спільно йдемо вперед і також співпрацюємо в галузі оборонної промисловості" , - розповів Ердоган.

Він наголосив, що його політика, "наскільки це можливо, полягає у встановленні контактів із країнами всього світу на основі безпрограшного сценарію".