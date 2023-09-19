Атака на Львів: під завалами знайшли тіло чоловіка

У Львові, який зазнав атаки "Шахедів" вночі", під завалами складу знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомив﻿ міський голова Львова Андрій Садовий.

Він зазначив, що загиблий працював на складі.

За інформацією Садового, знищено три складські приміщення з вікнами, побутовою хімією та гуманітарною допомогою.

Внаслідок обстрілу сталася пожежа. Загалом площа загоряння – близько 10 тисяч метрів квадратних.

Раніше повідомлялося﻿, що внаслідок нічної атаки у Львові було двоє постраждалих – чоловік в стані середньої тяжкості та жінка, яка не потребувала госпіталізації. Зафіксовано влучання в три промислові склади.

За попередньою інформацією, в західних областях збили 15 "Шахедів", зокрема 7 – на Львівщині. Всього окупанти запустили 18 безпілотників.