Атака на Львів: під завалами знайшли тіло чоловіка
У Львові, який зазнав атаки "Шахедів" вночі", під завалами складу знайшли тіло чоловіка.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
Він зазначив, що загиблий працював на складі.
За інформацією Садового, знищено три складські приміщення з вікнами, побутовою хімією та гуманітарною допомогою.
Внаслідок обстрілу сталася пожежа. Загалом площа загоряння – близько 10 тисяч метрів квадратних.
Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної атаки у Львові було двоє постраждалих – чоловік в стані середньої тяжкості та жінка, яка не потребувала госпіталізації. Зафіксовано влучання в три промислові склади.
За попередньою інформацією, в західних областях збили 15 "Шахедів", зокрема 7 – на Львівщині. Всього окупанти запустили 18 безпілотників.