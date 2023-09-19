В яких умовах Коломойський перебуває в ізоляторі СБУ – ЗМІ

Бізнесмен Ігор Коломойський, якого 2 вересня суд заарештував на два місяці, перебуває в одиночній камері ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) СБУ, повідомляє Ліга.net.

Камера Коломойського нічим не відрізняється від інших, жодних "бонусів" немає, переконує співрозмовник видання в правоохоронних органах.

"Камера невеличка та чиста. Коломойський в ній один, без телевізора, інтернету і телефону. Зате з парашею в кутку" , — розповідає джерело.

Як і інші постояльці ізолятора, Коломойський пройшов через санітарну обробку. А згідно з офіційною інструкцією, вся особиста кореспонденція переглядається працівниками ІТТ.

Видання звернулося по коментар до адвоката Коломойського Олександра Лисака, але той не відповів на запит.