В яких умовах Коломойський перебуває в ізоляторі СБУ – ЗМІ
Бізнесмен Ігор Коломойський, якого 2 вересня суд заарештував на два місяці, перебуває в одиночній камері ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) СБУ, повідомляє Ліга.net.
Камера Коломойського нічим не відрізняється від інших, жодних "бонусів" немає, переконує співрозмовник видання в правоохоронних органах.
"Камера невеличка та чиста. Коломойський в ній один, без телевізора, інтернету і телефону. Зате з парашею в кутку", — розповідає джерело.
Як і інші постояльці ізолятора, Коломойський пройшов через санітарну обробку. А згідно з офіційною інструкцією, вся особиста кореспонденція переглядається працівниками ІТТ.
Видання звернулося по коментар до адвоката Коломойського Олександра Лисака, але той не відповів на запит.