Зерновий коридор без РФ: судно з пшеницею вийшло з одеського порту
З одеського порту Чорноморськ вирушило судно із трьома тисячами тонн пшениці на борту. Балкер RESILIENT AFRICA прямує в напрямку Босфору.
Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
"Це перше з двох суден, які зайшли в порт Чорноморськ на минулому тижні по встановленому ВМС ЗСУ тимчасовому коридору для цивільних суден", – зазначив він.
Ще одне судно перебуває в порту під завантаженням українською пшеницею для Єгипту, додав Кубраков.