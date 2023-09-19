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Зерновий коридор без РФ: судно з пшеницею вийшло з одеського порту

З одеського порту Чорноморськ вирушило судно із трьома тисячами тонн пшениці на борту. Балкер RESILIENT AFRICA прямує в напрямку Босфору.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Це перше з двох суден, які зайшли в порт Чорноморськ на минулому тижні по встановленому ВМС ЗСУ тимчасовому коридору для цивільних суден", – зазначив він.

Ще одне судно перебуває в порту під завантаженням українською пшеницею для Єгипту, додав Кубраков.

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