У США арештували росіянина за передачу електроніки подвійного призначення до Росії

Сполучені Штати арештували громадянина Росії Максима Марченка за звинуваченням у сприянні контрабанді американської електроніки подвійного призначення до РФ. Про це заявили в Міністерстві юстиції США, повідомляє Європейська правда.

Марченка звинувачують у тому, що він допомагав керувати мережею закупівель для отримання мікроелектроніки подвійного призначення, яка може використовуватися у військових цілях, від американської компанії для відправки в Росію.

Прокурор Деміан Вільямс стверджує, що роль Марченка в цій схемі полягала у підтримці підставних компаній у Гонконзі, які використовувались для оплати американським компаніям за їхні технології.

Згідно з судовими документами, мережа займалася контрабандою мікродисплеїв, які могли використовуватися для військових прицілів, приладів нічного бачення, тепловізорів та інших систем озброєнь.

Обвинувачений був заарештований у понеділок і перебуває під вартою.