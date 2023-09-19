У Німеччині починається чергове засідання "Рамштайну"
У Німеччині розпочинається засідання у форматі "Рамштайн". На нього вже прибули міністр оборони України Рустем Умєров та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на власну кореспондентку.
Раніше нове засідання "Рамштайну" анонсували в Пентагоні.
"Це буде 15-те засідання після того, як міністр Остін сформував міжнародну групу. Міністр і голова (Міллі – ред.) приєднаються до міністрів оборони та високопоставлених військових представників з майже 50 країн", - повідомила на пресбрифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, її цитує "Укрінформ".