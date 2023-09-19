У Німеччині починається чергове засідання "Рамштайну"

У Німеччині розпочинається засідання у форматі "Рамштайн". На нього вже прибули міністр оборони України Рустем Умєров та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на власну кореспондентку.

Раніше нове засідання "Рамштайну" анонсували в Пентагоні.