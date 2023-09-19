Єврокомісія: Польщу не каратимуть за заборону української агропродукції

У ЄС немає планів щодо покарання Польщі за одностороннє ембарго на зерно з України та його шроти﻿. Про це заявила речниця Єврокомісії Міріам Гарсіа Ферре, повідомляє Ділова столиця.

"Ми знаємо про деякі оголошення держав-членів щодо односторонніх заходів. Нам потрібно проаналізувати їх, тому ми не можемо коментувати на даному етапі. Зараз ми зосереджуємося на реалізації та запуск щойно анонсованої нової системи" , – сказала вона.

Йдеться про правові заходи, наприклад, експортні ліцензії, які Україна має запровадити протягом наступних 30 днів.

Це означає, що тепер Єврокомісія зосередиться на впровадженні та моніторингу інструментів, які Україна використовуватиме для запобігання надмірному експорту сільськогосподарської продукції, а не на покаранні країн, які встановили односторонню блокаду.

У заяві Ферре нема будь-яких повідомлень про вжиття будь-яких заходів проти Польщі, Угорщини чи Словаччини, які запровадили односторонню блокаду українського імпорту.