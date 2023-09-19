Реакція України на обмеження агроімпорту викликала гнів у ЄС – Politico

Слова торгового представника України Тараса Качки про рішення подати до суду на Польщу, Угорщину і Словаччину викликали роздратування в Євросоюзі. Про це йдеться в публікації Politico, повідомляє ЛігаБізнес.

Один з неназваних дипломатів ЄС у розмові з виданням навіть сказав: "Він що, був п'яний?"

Сам Качка спокійно відреагував на таку лексику. Він припустив, що дипломати Євросоюзу "не готові до такої відвертої мови" з боку України.

Напруження між Україною та окремими країнами Євросоюзу спалахнуло в п'ятницю ввечері, коли Єврокомісія вирішила не продовжувати тимчасові обмеження на імпорт українського зерна, а три країни – Польща, Угорщина та Словаччина – проігнорували його.

Такий крок не сподобався іншим країнам Євросоюзу. Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір сказав, що солідарність цих країн з Україною часткова.

"Коли вам підходить, ви солідарні, а коли не підходить – ні", – сказав він.

Один з європейських дипломатів додав, що такий крок з боку, наприклад, Польщі показав усім, що передвиборчі політичні цілі для цієї країни важливіші, ніж економічні проблеми.

"Ми вже це знали, але тепер це стало очевидно і зрозуміло всім" , – сказав він.

Для Єврокомісії п'ятничне рішення було програшним в будь-якому випадку: вона повинна була або піддатися на тиск Польщі, або розв'язати їй руки.

"Це всіх ставить у погане світло, і комісія, не відреагувавши більш суворо на кричуще порушення правил торгівлі, цьому посприяла" , – сказав один із дипломатів.

Ситуація ускладнюється тим, що зазвичай саме Євросоюз представляє своїх членів у СОТ, оскільки торгівля є виключною політичною компетенцією Єврокомісії. Але в цьому випадку йому де-факто доведеться захищати торговельні заходи членів, які він сам не підтримує.

Питання сільського господарства лише загострюватиметься через бажання України стати повноправним членом ЄС. Допуск України до єдиного ринку ЄС зробить її найбільшим бенефіціаром сільськогосподарських субсидій, що змусить Євросоюз переглянути спільну сільгоспполітику. Крім того, виникають питання вартості реконструкції, регіональної допомоги та необхідності реформування внутрішніх процесів блоку.

У всіх цих дебатах нинішні країни-члени можуть втратити владу та гроші на користь України.