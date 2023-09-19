NYT про удар по Костянтинівці: "Трагічна випадковість" через падіння ракети ЗСУ

The New York Times за результатами власного розслідування заявляє, що удар по ринку в місті Костянтинівка Донецької області 6 вересня, який забрав життя 16 людей, був "трагічним нещасним випадком", до якого призвело падіння української ракети, а не російський обстріл, повідомляє Українська правда.

"Протягом свого вторгнення в Україну Росія неодноразово і систематично атакувала цивільне населення, завдаючи ударів по школах, ринках і житлових будинках − це була свідома тактика, щоб вселити страх у населення. У квітні в Костянтинівці вони обстріляли житлові будинки та дошкільний заклад, в результаті чого загинуло 6 людей.

Але докази, зібрані і проаналізовані The New York Times, включаючи фрагменти ракет, супутникові знімки, свідчення очевидців і пости в соціальних мережах, переконливо свідчать про те, що катастрофічний удар був результатом влучання ракети української системи ППО, випущеної з установки "Бук". Атака, схоже, була трагічною випадковістю (або нещасним випадком − ред.)" , – йдеться в статті.

Видання, посилаючись на експертів з протиповітряної оборони, зазначає, що подібні ракети можуть збитися з курсу з різних причин: від електронної несправності до пошкодження під час запуску.

Наголошуються, що ймовірний збій ракети стався на тлі перестрілок, які часто відбуваються в цьому районі. Згадується, що російські війська обстріляли Костянтинівку напередодні ввечері.

Речник Збройних сил України заявив виданню, що Служба безпеки країни розслідує цей інцидент, і додав, що надавати подальші коментарі не може.

NYT пише, що українська влада одразу після удару нібито намагалася не допустити журналістів видання The Times до уламків ракети і місця падіння, але зрештою репортери змогли потрапити на місце події, опитати свідків і зібрати залишки використаної зброї.

Журналісти на основі запису камери спостереження стверджують, що ракета влетіла в Костянтинівку з боку території, підконтрольної Україні, а не з боку російських окупантів.

NYT пише, що камера відзняла, як щонайменше 4 пішоходи одночасно повертають голови в бік звуку ракети, яка наближалася. Зазначається, що всі ці люди стояли обличчям до камери − у напрямку підконтрольної Україні території.

Також за мить до удару видно відображення ракети у дахах припаркованих автомобілів − видання вказує, що це також нібито свідчить, що вона летіла з північного заходу.

Також про запуск з цього напрямку, на думку NYT, свідчать кратер і пошкодження, які простягаються від точки детонації.

"Інші докази кажуть, що за кілька хвилин до удару українські військові запустили дві ракети класу "земля-повітря" в бік російської лінії фронту з міста Дружківка, що за 10 миль на північний захід від Костянтинівки.

Репортери The Times перебували в Дружківці, коли о 14:00 почули вихідний пуск ракети, за яким через кілька хвилин був другий. Випадково один з членів команди записав перший запуск у голосовому повідомленні. Мешканці Дружківки також повідомляли про вихідний запуск у цей час у місцевій групі в Telegram" , − пише NYT.

Журналісти зазначають, що час цих пусків збігається з часом запуску ракети, яка влучила в ринок у Костянтинівці о 14:04.

Також повідомляється, що репортери Times, які відвідали місце ймовірного пуску (позицію у Дружківці − ред.), побачили ознаки того, що його нещодавно використовували військові − там були окопи, сміттєві ями і широкі сліди, характерні для великої військової техніки.

Ще одним ключовим індикатором вони назвали випалену землю − мовляв різноманітні ракети ППО наземного базування запускаються з задньої частини великої машини і під час запуску випалюють навколишню траву.

"Аналіз супутникових знімків "до і після" показує, що в день удару навколо окопів з'явилися нові вигорілі сліди, які, можливо, вказують на те, що цей майданчик використовувався для запуску ракет" , − пише NYT.

Журналісти також повідомляють, що розміри пошкоджень і уламків, знайдених на місці події, відповідають за розміром і формою одній зброї − ракеті 9М38, яку запускає ЗРК "Бук". Вказується, що цю систему використовують і Україна, і Росія.

"Кілька свідків або чули, або бачили, як українські війська випускали ракети "земля-повітря" з Дружківки в бік Костянтинівки під час обстрілу ринку. І докази, зібрані на ринку, свідчать про те, що ракета була випущена саме з цього напрямку" , − підсумовує NYT.

За даними джерела "Української правди", "Буки" Повітряних сил в той день не застосовувалися.

Видання також звернулося за коментарем до Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ і Повітряних сил.

Ексзаступник міністра оборони Ганна Маляр на дзвінки журналістів не відповіла, прохання про коментар через месенджери залишились упродовж понад 2 годин непрочитаними.