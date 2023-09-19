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Остін: Танки Abrams невдовзі будуть в Україні

Остін: Танки Abrams невдовзі будуть в Україні
Фото: Mark Stroud

Україна отримає від США танки M1 Abrams незабаром, заявив міністр оборони Ллойд Остін у вівторок у Німеччині, повідомляє Європейська правда.

Про це Остін сказав на відкритті засідання контактної групи з питань оборони України, відомої як "Рамштайн".

"З часу нашої останньої зустрічі Сполучені Штати виділили додаткові пакети допомоги у сфері безпеки на загальну суму понад 2 мільярди доларів. Ці пакети включають терміново необхідні протиповітряну оборону, боєприпаси та обладнання для розмінування…
І я радий повідомити, що танки M1 Abrams, щодо яких Сполучені Штати раніше зобов'язалися, незабаром надійдуть в Україну", – сказав Остін.

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про намір відправити танки Abrams в Україну в січні. Вона пішла на цей крок після кількамісячних наполягань на тому, що ці танки занадто складні й важкі в обслуговуванні та ремонті, щоб спонукати Німеччину до постачання її танків Leopard.

Перша партія танків Abrams, які США надають Україні, була схвалена до відправки на початку серпня.

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