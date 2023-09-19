Путін відвідає Китай і зустрінеться із Сі Цзіньпіном – Патрушев

Російський диктатор Володимир Путін має намір відвідати Китай у жовтні для зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном.﻿ Про це заявив секретар Ради безпеки РФ Миколу Патрушева, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

"У жовтні розраховуємо на ґрунтовні двосторонні переговори президента Росії Володимира Путіна з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні в рамках участі глави російської держави у заходах міжнародного форуму "Один пояс - один шлях" , - сказав Патрушев, його цитує ТАСС.

Візит Сі Цзіньпіна до Путіна

Нагадаємо, глава Китаю із дводенним візитом відвідав Москву 20 березня. Під час неформальної зустрічі із Путіним, яка тривала 4 години, він обговорював тему війни в Україні.

У Китаї зазначали, що візит лідера Сі Цзіньпіна до Росії має на меті "закликати до миру та сприяти переговорам". Там заявляли, що Китай відстоюватиме свою нібито "об'єктивну та неупереджену позицію" з міжнародних та регіональних питань, включаючи війну в Україні.

Аналітики ISW упевнені, що Сі Цзіньпін не надаватиме Путіну підтримки, яка необхідна РФ для війни проти України.