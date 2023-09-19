Росія перетворила Запорізьку АЕС на катівню – розслідування

Правоохоронні органи та незалежні дослідники, включаючи міжнародних журналістів, зібрали численні свідчення про катування та нелюдське поводження, скоєні російськими окупаційними силами з відома "Росатому" під час окупації Запорізької АЕС та міста-супутника станції Енергодара, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у звіті української неурядової організації Truth Hounds, яка займається документуванням і розслідуванням міжнародних злочинів, скоєних під час російської війни проти України.

Звіт описує численні докази катувань і нелюдського поводження, скоєних російськими окупаційними силами на ЗАЕС та в Енергодарі за сприяння російської держкорпорації "Ростатом".

Звіт ґрунтується на прямих та непрямих доказах, які охоплюють:

свідчення очевидців;

фотографічні та документальні докази;

цифрові докази;

вторинні джерела, такі як звіти правозахисних організацій, новини та засоби масової інформації.

Очевидці надали Truth Hounds чіткі, недвозначні описи катувань та інших злочинів, серед яких:

напади з обтяжуючими обставинами та жорстоке побиття,

удушення,

катування електричним струмом,

примушування жертв копати собі могили,

імітація страти,

погрози зґвалтування жертв та їхніх родичів,

утримання затриманих у переповнених камерах без їжі, води та свіжого повітря.

За свідченнями мера Енергодара Дмитра Орлова, з березня 2022 року приблизно тисяча осіб були затримані та піддані катуванням або жорстокому поводженню в мережі катівень в Енергодарі.

Підтверджено, що щонайменше одна людина, співробітник ЗАЕС, на ім'я Андрій Гончарук, який працював водолазом на станції, був закатований до смерті.

На ЗАЕС співробітників викрадають просто з робочих місць, їх відвозять на допити або катують співробітники ФСБ, часто за участі та з відома співробітників або агентів "Росатому".

Свідки, опитані Truth Hounds, повідомляють, що хоча співробітники "Росатому" зазвичай не беруть безпосередньої участі в актах катувань, вони повністю обізнані про практику катувань, і що "без їхнього відома" катування "були б неможливими".

"Цей звіт привертає увагу до жахливих подій на ЗАЕС, аналізує докази в контексті застосовних правових норм" , - наголошують у Truth Hounds.

Дослідники зібрали факти, які доводять, що:

Контроль "Росатому" над ЗАЕС порушує міжнародні договірні зобов’язання.

"Росатом" сприяв і підбурював до скоєння воєнних злочинів і злочинів проти людяності, порушуючи міжнародне гуманітарне, кримінальне право та право прав людини.

"Росатом" порушив свої обов’язки щодо дотримання прав людини, викладені в Керівних принципах Організації Об’єднаних Націй (ООН) з питань підприємницької діяльності в аспекті прав людини, Керівних принципах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) для багатонаціональних підприємств та Глобальному договорі ООН.

При цьому, зазначається, що "Росатом" фінансується Російською Федерацією. Без співпраці з "Росатомом" Російська Федерація не могла б експлуатувати ЗАЕС.

Також наголошується, що під час підготовки звіту Truth Hounds виявили докази інших серйозних порушень міжнародного права, які будуть ретельно розслідувані та висвітлені в наступних звітах.

Звіт є частиною глобальної кампанії, яку очолюють українські та міжнародні юристи, активісти, дипломати та політики, що домагаються справедливості та притягнення до відповідальності за дії російських збройних сил, державних та підконтрольних державі агентів за злочини агресії, геноциду, воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин екоциду, скоєні з початку протиправної агресії Росії проти України у 2014 році.