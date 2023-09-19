Загострення в Карабаху: Азербайджан оголосив про "антитерористичні заходи"

Міністерство оборони Азербайджану розпочало "антитерористичні заходи" в Нагірному Карабаху, в регіоні тривають взаємні обстріли між азербайджанською та вірменською арміями, повідомляє Ліга.net.

У Баку заявляють, що вірмени регулярно обстрілюють позиції армії Азербайджану в Карабаху, мінують місцевість та будують фортифікації, а також збільшують кількість військової техніки та особового складу.

Азербайджанці звинувачують вірмен у підриві на міну цивільного автомобіля на дорозі Ахмедбейлі-Фізулі-Шуша 19 вересня — вони пишуть, що міна була встановлена диверсійною групою армії Вірменії та забрала життя цивільних.

Також того ж дня під час підриву на міні загинули азербайджанські військові, заявили у відомстві.

"У регіоні розпочато антитерористичні заходи локального характеру. Із застосуванням високоточної зброї на передній лінії та в глибині виводяться з ладу позиції формувань збройних сил Вірменії, їхні довготривалі вогневі точки, а також бойові засоби та об'єкти військового призначення" , — сказано в повідомленні.

У Міноборони Вірменії заперечують звинувачення Азербайджану.

"Поширене міністерством оборони Азербайджану повідомлення про те, що підрозділи ВС Вірменії 19 вересня в районі 02:40 нібито відкрили вогонь у напрямку азербайджанських позицій, розташованих у східній частині кордону, не відповідає дійсності" , - йдеться у заяві.

Міністерство оборони Нагірно-Карабахської республіки (НКР) повідомляє про ракетно-артилерійський вогонь з боку ЗС Азербайджану.