Удар по Костянтинівці: у ЗСУ просять дочекатися результатів розслідування

В Управлінні стратегічних комунікацій апарата головнокомандувача ЗСУ закликають дочекатися результатів офіційного розслідування за фактом ракетного удару по ринку в місті Костянтинівка Донецької області 6 вересня, який забрав життя 16 людей, повідомляє Українська правда.

Так у ЗСУ прокоментували статтю NYT про те, що удар по Костянтинівці 6 вересня був "трагічним нещасним випадком", до якого призвело падіння української ракети, а не російський обстріл.

"З метою з’ясування обставин ракетного удару, СБУ 6 вересня розпочала кримінальне провадження за ст. 438 "Порушення законів і звичаїв війни". Наразі триває офіційне розслідування. До його завершення, за законом, коментування будь-яких деталей щодо інциденту забороняється і є недоцільним" , – заявили в страткомі.

В страткомі зокрема, зазначили, що будь-якими коментарями чи припущеннями "можуть скористатися і обов’язково скористається російські пропагандисти".

Раніше видання The New York Times за результатами власного розслідування заявило﻿, що удар по ринку в місті Костянтинівка Донецької області 6 вересня, який забрав життя 16 людей, був "трагічним нещасним випадком", до якого призвело падіння української ракети, а не російський обстріл.