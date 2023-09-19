Шмигаль: Україна може запровадити ембарго для Польщі та Угорщини
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав Польщу, Угорщину та Словаччину відмовитися від односторонньої заборони на імпорт української агропродукції та пригрозив діями у відповідь, повідомляє ЛігаБізнес.
Він нагадав, що Україна вирішила позиватися проти цих країн у Світову організацію торгівлі і одночасно запропонувала компромісний план дій щодо контролю за експортом чотирьох груп агротоварів з України.
Такий контроль, за словами Шмигаля, дозволить запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах ЄС.
"Плануємо ухвалити постанову, яка передбачає, що товари, які йдуть в режимі експорту до п'яти держав-сусідів, будуть отримувати верифікацію та погодження від українського Міністерства економіки", – розказав прем'єр-міністр України.
Паралельно Україна починає антидискримінаційне розслідування проти недружніх дій цих країн у торговельній сфері на основі статистики 2023 року.
"Якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи та не скасують односторонні заборони щодо наших товарів, ми ухвалимо рішення про заборону імпорту до України певних категорій товарів із зазначених країн", – заявив Шмигаль.
Він пояснив, що Україна йде на такий крок, тому що подальше блокування аграрного експорту вдарить по українській економіці, фінансах, податкових надходженнях та робочих місцях.
"Ми ще раз закликаємо наших сусідів відмовитися від шкідливих та неправомірних обмежень, від політичного популізму і стати на шлях конструктивного діалогу, від якого насправді виграють всі", – заявив він.