Шмигаль: Україна може запровадити ембарго для Польщі та Угорщини

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав Польщу, Угорщину та Словаччину відмовитися від односторонньої заборони на імпорт української агропродукції та пригрозив діями у відповідь, повідомляє ЛігаБізнес.

Він нагадав, що Україна вирішила позиватися проти цих країн у Світову організацію торгівлі і одночасно запропонувала компромісний план дій щодо контролю за експортом чотирьох груп агротоварів з України.

Такий контроль, за словами Шмигаля, дозволить запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах ЄС.

"Плануємо ухвалити постанову, яка передбачає, що товари, які йдуть в режимі експорту до п'яти держав-сусідів, будуть отримувати верифікацію та погодження від українського Міністерства економіки" , – розказав прем'єр-міністр України.

Паралельно Україна починає антидискримінаційне розслідування проти недружніх дій цих країн у торговельній сфері на основі статистики 2023 року.

"Якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи та не скасують односторонні заборони щодо наших товарів, ми ухвалимо рішення про заборону імпорту до України певних категорій товарів із зазначених країн" , – заявив Шмигаль.

Він пояснив, що Україна йде на такий крок, тому що подальше блокування аграрного експорту вдарить по українській економіці, фінансах, податкових надходженнях та робочих місцях.