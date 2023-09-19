Норвегія надасть Україні 50 військових всюдиходів

Норвегія передає Україні 50 армійських вантажних всюдиходів. Про це заявили в Міністерстві оборони країни, повідомляє Ліга.net.

Армія Норвегії передає Україні близько 50 вантажних всюдиходів M548 (NM199 за міжнародною номенклатурою) на гусеничному ході.

Як зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, ці машини можуть перевозити боєприпаси, продовольство та воду для українських військ у польових умовах. Вони здатні маневрувати на місцевості, недоступної для колісної техніки, і тому є важливим доповненням до колісних вантажівок.

Машини були на армійському зберіганні, зараз їх готують до відправки. Норвегія вже прийняла програму їх заміни на нові моделі.