Комітет Ради підтримав перенаправлення "воєнного ПДФО" до держбюджету

Комітет Верховної Ради з питань бюджету 19 вересня підтримав законопроєкт №10037, який пропонує переспрямувати ПДФО з зарплат військових з місцевих бюджетів у державний бюджет. Про це заявила голова комітету, депутатка Роксолана Підласа, повідомляє Економічна правда.

"Бюджетний комітет підтримав за основу і в цілому законопроєкт #10037 щодо переспрямування "військового ПДФО" в державний бюджет, а також зарахування коштів Дорожнього фонду в загальний фонд держбюджету" , - написала вона.

За даними джерела видання в бюджетному комітеті, голосування по законопроєкту має відбутись до кінця тижня.

Нагадуємо, Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується військовий податок на доходи фізосіб (ПДФО) направити з місцевих бюджетів на закупівлю техніки й власне виробництво зброї. Законопроєкт дозволить залучити на ці цілі 25,8 млрд грн цього року і 93,7 млрд грн наступного.

У Міністерстві фінансів запевняють, що підвищення фінансування армії через військовий ПДФО не створює жодних ризиків для місцевих бюджетів.