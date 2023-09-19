"Укренерго" про відключення електроенергії взимку: Ризик, а не факт

Відключення електропостачання - це не факт, а ризик, до якого всі в Україні мають бути готові, якщо Росія знову вдасться до енергетичного терору.﻿ Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Так, енергосистема не така надійна і з меншим запасом міцності, ніж була до прицільних ударів, але водночас, російський терор вже не стане несподіванкою і до нього готуються всі - і енергетики, і Сили оборони, і споживачі" , - заявив керівник "Укренерго" на зустрічі з компаніями-членами Європейської бізнес асоціації (EBA).

За його словами, магістральна мережа "Укренерго" вже готова передавати зимові обсяги електроенергії. Наразі компанія працює над збільшенням резервних можливостей мережі, добудовою інженерного захисту та відпрацюванням різних сценаріїв реагування на ймовірні обстріли енергетичної інфраструктури Росією.

Кудрицький пояснив, що магістральні мережі були однією з найбільш постраждалих ланок енергосистеми після торішньої ракетно-дронової кампанії Росії. Але залучені "Укренерго" майже 1 млрд доларів міжнародної допомоги дали можливість компанії провести ремонти і замовити необхідне обладнання.

Дещо інша ситуація з постраждалими електростанціями - керівник "Укренерго" нагадав, що всі великі ТЕС і ГЕС були пошкоджені російським терором проти цивільної інфраструктури. Деякі обʼєкти генерації потребують важких і тривалих ремонтів, але "Укренерго" сподівається, що план Міненерго щодо ремонтів на електростанціях буде виконаний до початку опалювального сезону.