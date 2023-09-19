СБУ про розслідування удару по Костянтинівці: РФ вдарила з комплексу С-300

За даними слідства, яке веде Служба безпеки України, 6 вересня 2023 року по ринку у Костянтинівці на Донеччині російські окупанти вдарили з С-300, повідомляє Українська правда.

"СБУ розслідує черговий воєнний злочин РФ, який стосується обстрілу росіянами ринку у Костянтинівці 6 вересня цього року. Розслідування здійснюється за 438 статтею Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

За даними слідства, ворог ударив по даному цивільному об'єкту із комплексу С-300. Про це свідчать, зокрема, ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії" , – йдеться в коментарі.

Так спецслужба прокоментувала публікацію﻿ видання The New York Times про те, що удар по Костянтинівці 6 вересня був "трагічним нещасним випадком", до якого призвело падіння української ракети, а не російський обстріл.

Зазначається, що слідство досліджує низку інших матеріалів, які вказують на причетність ворога до цього обстрілу.

Наразі досудове розслідування триває, призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин цього воєнного злочину, вказали у спецслужбі.