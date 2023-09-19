У Польщі відреагували на позов України до СОТ: Це сміховинно

Польща не хвилюється через позов України до Світової організації торгівлі у відповідь на односторонню заборону проти українського зерна, запроваджену урядом Матеуша Моравецького. Про це сказав польський міністр сільського господарства Роберт Телус в коментарі Euractiv, повідомляє ЛігаБізнес.

"Я чую, що на Польщу подадуть до суду за підтримку своїх фермерів, але це сміховинно" , – сказав Телус.

Він додав, що не розуміє, якою буде правова основа для цього позову.

18 вересня Україна відповідно до домовленості про правила та процедури вирішення спорів Угоди про заснування Світової організації торгівлі Україною подала вимоги про проведення консультацій зі Словаччиною, Польщею та Угорщиною в рамках СОТ.

Україна вбачає в односторонній забороні з боку цих країн порушення ними міжнародних зобов’язань.

Телус сказав, що рішення Польщі було вимушеним.