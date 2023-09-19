Україна в Гаазі: Москва перевернула Конвенцію про геноцид з ніг на голову

Росія веде війну проти України в імʼя жахливої брехні про те, що Україна нібито вчиняє геноцид проти власного народу. Про це сказав посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич під час виступу в Міжнародному суді ООН, повідомляє Укрінформ.

"Росія веде війну з моєю країною в імʼя жахливої брехні про те, що Україна вчиняє геноцид проти власного народу. Ця брехня є приводом Росії для агресії та завоювання. Росія не надала жодних достовірних доказів. Вона й не може. Насправді Росія перевернула Конвенцію про геноцид з ніг на голову. Міжнародна спільнота ухвалила Конвенцію про геноцид з метою захисту. Росія посилається на Конвенцію про геноцид з метою знищення" , – наголосив він.

Кориневич також підкреслив, що Росія не поважає міжнародне право.

"Для Росії міжнародне право не є обмеженням. Для Росії міжнародне право не існує для забезпечення поваги до суверенітету та прав людини. Для Росії міжнародне право є інструментом для зловживань" , – сказав Кориневич.

Він також підкреслив, що, на відміну від Росії, Україна поважає міжнародне право.

"Україна вірить у вирішення спорів мирним шляхом. Саме тому в момент найбільшої загрози Україна звернулася до цього суду. Суд має широку юрисдикцію щодо спорів, пов’язаних із Конвенцією про геноцид. Відношення між цим спором та Конвенцією про геноцид є прямим.

Росія звинуватила Україну в геноциді. Вона розпочала повномасштабне вторгнення з метою припинення геноциду. Іншими словами, Росія зловжила та порушила Конвенцію про геноцид, використовуючи звинувачення у геноциді як привід для повномасштабного вторгнення. Але Росія не існує поза законом. Вона має бути притягнута до відповідальності" , – сказав Кориневич.

У Міжнародному суді ООН в Гаазі почалися публічні слухання попередніх заперечень, висунутих Росією у справі щодо звинувачень у геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Україну підтримали 32 країни, які долучилися до цієї справи зі своїми інтервенціями. Вони також матимуть слово у суді.

Суд проведе слухання щодо юрисдикції, і якщо суд визнає, що має юрисдикцію і що позов є повністю або частково прийнятним, то наступним етапом буде розгляд справи по суті.