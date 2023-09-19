У Єревані звинуватили Баку в агресії проти "народу Карабаху"

МЗС Вірменії виступило із заявою у відповідь на початок Азербайджаном військових дій на території невизнаного Нагірного Карабаху, звинувативши Баку у проведенні етнічних чисток, повідомляє Європейська правда.

У відомстві заявили, що "19 вересня Азербайджан розпочав чергову широкомасштабну агресію проти народу Нагірного Карабаху з метою завершення політики етнічних чисток".

"Ми рішуче засуджуємо агресію Азербайджану проти Нагірного Карабаху та масовий злочин, який стався рівно три роки тому, у 2020 році… Цивільні населені пункти, місто Степанакерт (азербайджанська назва – Ханкенді, – ред.), інші міста і села піддаються обстрілам з боку Азербайджану під порожнім приводом "знищення військових об'єктів" , – йдеться у заяві.

Єреван каже, що неодноразово попереджав, що "безперервні агресивні дії Азербайджану проти Нагірного Карабаху, неприхована войовнича риторика, абсолютно брехлива і осудлива пропаганда називання населення Нагірного Карабаху "терористами" переслідують одну мету: підкорити населення Нагірного Карабаху".

У міністерстві зазначили, що початку бойових дій передувало поширення міністерством закордонних справ Азербайджану "неправдивої інформації" про мінування та диверсійні дії, "що свідчить про планування нападу та забезпечення інформаційного поля".

"Ще раз заявляємо, що Збройні сили і військова техніка Республіки Вірменія не дислокуються в Нагірному Карабаху, всі новини про мінування і диверсійні операції є неправдивими і сфабрикованими" , – йдеться у заяві.

Відомство закликало членів Ради Безпеки ООН, які несуть основну відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки, вжити "чітких і недвозначних кроків для припинення агресії Азербайджану".