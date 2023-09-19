Rozetka запровадила мінімальну суму замовлення – 200 гривень

Найбільший український інтернет-магазин Rozetka встановив вартість мінімального замовлення на рівні 200 грн. Тепер покупці, які хочуть обрати товар менше цієї суми та оформити його доставку до пункту видачі або через послуги поштових операторів, не зможуть цього зробити, повідомляє Mezha Media.

В Rozetka не оголошували про зміну правил у своїх соцмережах, інформація про нововведення з’явилася в довідковому центрі інтернет-магазина.

Варто зазначити, що таке обмеження діє лише на товари, продавцем яких є сама Rozetka.

Ще в серпні в Rozetka не було подібних обмежень, а в довідковому центрі не було інформації про суму мінімального замовлення.

Судячи з усього, такий підхід має спростити для Rozetka логістику та збільшити суму середнього чека, втім користувачам доведеться звикнути набирати товари у кошик, а не робити декілька замовлень недорогих товарів підряд.