У ЗСУ розповіли, чи є більш небезпечним новий винищувач для "Кинжалів"

Росіяни погрожують Україні новим винищувачем МіГ-31І, який є носієм ракет "Кинджал". Проте у Повітряних силах заявляють, що головне не платформа, а кількість ракет, які є у наявності в окупантів. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Зазначимо, що під час візиту глави КНДР Кім Чен Іна до Росії міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу заявив, що відтепер окупанти зможуть застосовувати "вдосконалений" винищувач МіГ-31І для запуску ракет "Кинджал".

Російські пропагандисти зазначали, що головна відмінність МіГ-31І від МіГ-31К - автоматичний режим пуску ракет. Так, на МіГ-31К пілоти мають вручну вводити необхідну інформацію до бортової апаратури для пуску "Кинджала". Водночас на МіГ-31І бортова апаратура нібито дозволяє зробити пуск "Кинджала" за заданими параметрами "в автоматичному режимі без участі пілота".

При цьому Ігнат зазначив, що останнім часом в Україні не було тривог через зліт винищувача МіГ-31К.