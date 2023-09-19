Президент Євроради відреагував на відновлення війни у Карабаху
Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав офіційний Баку негайно припинити бойові дії у Нагірному Карабаху і вирішувати питання за столом переговорів, повідомляє Європейська правда.
Про це він заявив 19 вересня.
Мішель назвав "жахливими" новини про відновлення Азербайджаном бойових дій.
"Бойові дії з боку Азербайджану мають негайно припинитися, щоб уможливити реальний діалог між Баку і вірменами у Карабаху", – заявив президент Євроради.
Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану.
МЗС Вірменії назвало дії Баку широкомасштабною агресією проти народу Нагірного Карабаху "з метою завершення політики етнічних чисток".