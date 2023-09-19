Литовський Сейм закликав прийняти Україну в НАТО на саміті наступного року
Сейм Литви ухвалив резолюцію з закликом до країн НАТО прийняти Україну в Альянс на саміті, який відбудеться у Вашингтоні у 2024 році, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє LRT.
Всього за резолюцію проголосували 122 члени Сейму з 141.
"Україна є постачальником безпеки, тому її членство в НАТО зміцнить Альянс, буде набагато ефективнішим і коштуватиме менше, ніж нинішня підтримка України для самооборони. За повної підтримки України практичними засобами, включаючи політичну підтримку НАТО, було б правильно запросити Україну приєднатися до НАТО", — йдеться у тексті резолюції.
За словами голови комітету Сейму із закордонних справ Жигімантаса Павільйоніса, документ готували не лише литовські депутати, а й ті люди, які підписали Акт про незалежність Литви.
"Ми сподіваємося, що те, чого не вдалося зробити у Вільнюсі, вдасться досягти у Вашингтоні за десять місяців", — зазначив Павільйоніс.
Він уточнив, що якщо не закріпити членство України в НАТО, то є загроза "поганого миру" з Росією. Це позначиться і на безпеці Литви.
Як повідомлялось, 11 липня НАТО затвердило процедуру вступу України до Альянсу.