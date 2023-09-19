Spiegel: Україна не прийняла від Німеччини 10 Leopard через зношеність

Україна "кілька днів тому" відмовилась приймати партію з 10 танків Leopard 1A5 від Німеччини, заявивши, що вони потребують ремонту, а техніків і запчастин для цього в української сторони немає, повідомляє Європейська правда.

Про це стало відомо німецькій газеті Spiegel.

Днями, як пише Spiegel, Київ повідомив спеціальному штабу в Міністерстві оборони Німеччини, що німецькі танки Leopard, які прибули до Польщі, потребують ремонту, причому деякі з них – капітального.

Німецька сторона відправила групу експертів до Польщі, щоб самостійно оглянути танки. Там з'ясувалося, що вони "вже були сильно зношені під час навчання українських солдатів у Німеччині й потребували ремонту", пише Spiegel.

Крім того, кілька з десяти Leopard 1A5, які прибули в Україну в липні, вийшли з ладу через аналогічні проблеми, додає газета.

У німецькому Міноборони заявили Spiegel, що не можуть коментувати "конкретний індивідуальний випадок", і додали, що танки Leopard ремонтують "у співпраці з Україною після інтенсивної підготовки в Німеччині".

Видання додає, що ситуація зі станом танків Leopard 1A5 – яких ФРН пообіцяла передати сотню – відображає проблеми в плануванні логістики німецької військової допомоги.

Танки, які застрягли в Польщі, є другим траншем запланованої масштабної поставки танків Leopard 1A5. Їх зняли з озброєння Бундесверу понад десять років тому. Але оскільки багато одиниць цієї техніки все ще зберігаються на складах промисловості, зброярам було доручено якнайшвидше їх відремонтувати.

На початку серпня стало відомо, що Німеччина передасть Україні близько 30 додаткових танків Leopard 1 після того, як збройовий концерн Rheinmetall викупив їх у Бельгії.

Крім того, за даними ЗМІ, Німеччина звернулася до Греції із пропозицією передати Україні 100 грецьких Leopard 1A5, що зараз перебувають в експлуатації, а натомість отримати модернізовану бронетехніку.