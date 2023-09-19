Удар по Куп'янську: кількість загиблих збільшилась до 6 осіб
Кількість жертв обстрілу Куп'янська Харківської області збільшилася до 6 осіб і буде тільки зростати, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.
"Станом на зараз шестеро цивільних загинуло в Куп'янську. Дві жінки та чотири чоловіка. Це та кількість жертв, яку вдалося підрахувати на цей момент… Загиблих продовжуємо діставати з річки поблизу та зі знищених автівок… На жаль, знаходимо ще тіла. Тому кількість жертв буде оновлюватися", — зазначив він.
Болвінов додав, що росіяни обстріляли автомобіль волонтерів, що проводили евакуацію мирного населення.
Як повідомлялось, 18 вересня близько 13:00 російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Куп'янську. Одразу після ворожої атаки заявили про трьох загиблих цивільних.