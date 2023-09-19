Пашинян поговорив з Макроном про ситуацію в Нагірному Карабаху

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів телефонну розмову з французьким президентом Емманюелем Макроном стосовно останнього загострення в невизнаному Нагірному Карабаху, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомили у вірменському уряді.

Згідно з офіційним повідомленням, сторони "наголосили на недопустимості використання сили й потребі використати міжнародні механізми для деескалації".

Також Макрон поінформував Пашиняна про наміри скликати засідання Ради безпеки ООН для обговорення ситуації в Нагірному Карабаху.

Паралельно міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, яка нині саме бере участь у тижні високого рівня Генеральної асамблеї ООН, засудила дії Азербайджану в Карабаху.

"Франція рішуче засуджує військову операцію, розпочату Азербайджаном у Нагірному Карабаху. Цей наступ має бути негайно припинений", – написала вона у Twitter.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану.

МЗС Вірменії назвало дії Баку широкомасштабною агресією проти народу Нагірного Карабаху "з метою завершення політики етнічних чисток". Прем'єр Нікол Пашинян скликав Раду нацбезпеки.

Європейський Союз засудив відновлення бойових дій у Нагірному Карабаху та закликав Баку негайно припинити "антитерористичну операцію".