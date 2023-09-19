Данілов: Росія занадто слабка, щоб підтримувати Вірменію в Карабаху

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія занадто слабка, аби підтримувати Вірменію у бойових діях в Нагірному Карабаху, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Данілов в УП.Live.

"Росія здасть Вірменію, вона не буде там воювати, вона не є партнером для будь-якої країни. Усі зобов’язання, які Росія брала перед собою відносно Вірменії, зараз помножені на нуль і вона лишить її сам на сам із цією проблемою. Це треба розуміти всім країнам Центральної Азії, які ще мають стосунки безпосередньо з Росією. Вона просто кидає своїх партнерів, не виконує свої зобов’язання".

За словами Данілова, Росія обіцяла вірменам допомогу. Втім, Азербайджан розуміє, що Росія зосереджена зараз на війні в Україні, тому слабка і не може чинити опір.

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