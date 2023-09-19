Польща хоче скоротити фінансову допомогу українським біженцям

Уряд Польщі має намір скоротити фінансову підтримку українським біженцям, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив речник уряду Пьотр Мюллер з посиланням на Bloomberg.

Підтримка біженців, яка включає скасування вимог щодо проживання та надання дозволів на роботу, вільний доступ до шкіл, лікування та сімейні виплати, не буде продовжена наступного року.

"Ці правила просто втрачають силу наступного року. Я думаю, що регламент не буде розширено значною мірою" , — сказав він.

За словами заступниці міністра сім’ї та соціальної політики Анни Шмідт, Польща витратила близько 2,4 млрд злотих ($550 млн) на допомогу українським біженцям.

Видання зазначає, що це рішення може посилити напруженість у відносинах між Польщею та Україною, яка виникла через небажання Варшави знімати ембарго на експорт української аграрної продукції, ігноруючи рішення Європейського Союзу. Правляча в Польщі партія "Право та справедливість" намагається заручитися підтримкою польських фермерів на парламентських виборах, які відбудуться 15 жовтня.

Як повiдомлялось, у Польщі почали фіксувати відтік українських біженців.