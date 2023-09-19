Умєров підбив підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн"
Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн" і повідомив, що домовились із партнерами започаткувати ініціативу створення Capabilities Coalition (Коаліція спроможностей), повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Умєров у Facebook.
"Головна мета – підготовка Сил оборони України майбутнього. Для цього Міноборони визначило п’ять кластерів, які потребуватимуть першочергової уваги: протиповітряна оборона, артилерія,авіація, ВМС та бронетехніка".
Також міністр закликав партнерів продовжувати підтримувати Україну та окреслив пріоритетні потреби. Партнери, за його словами, вкотре підтвердили свої зобовʼязання щодо підтримки України.
У соцмережі Х Умєров подякував за розмови колегам зі Сполучених Штатів, Великої Британії, Румунії, Литви, Данії, Швеції, Словаччини, Норвегії.
Передісторія:
- Новий міністр оборони України Рустем Умєров вперше взяв участь у засіданні формату "Рамштайн" 19 вересня. Глава Пентагону Ллойд Остін, відкриваючи зустріч, привітав міністра на новій посаді.