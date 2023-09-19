Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн" і повідомив, що домовились із партнерами започаткувати ініціативу створення Capabilities Coalition (Коаліція спроможностей), повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Умєров у Facebook.

"Головна мета – підготовка Сил оборони України майбутнього. Для цього Міноборони визначило п’ять кластерів, які потребуватимуть першочергової уваги: протиповітряна оборона, артилерія,авіація, ВМС та бронетехніка".

Також міністр закликав партнерів продовжувати підтримувати Україну та окреслив пріоритетні потреби. Партнери, за його словами, вкотре підтвердили свої зобовʼязання щодо підтримки України.

У соцмережі Х Умєров подякував за розмови колегам зі Сполучених Штатів, Великої Британії, Румунії, Литви, Данії, Швеції, Словаччини, Норвегії.

Held productive meetings on the sidelines of #Ramstein 15Grateful to colleagues from US ????????, UK ????????, Romania ????????, Lithuania ????????, Denmark ????????, Sweden ????????, Slovakia ????????, Norway ???????? for the substantive conversations. Hope results will soon be tangible for our warriors on the battlefield pic.twitter.com/PGfYImFD68 ВІДЕО ДНЯ — Rustem Umerov (@rustem_umerov) September 19, 2023

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