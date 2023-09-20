Дуда та Зеленський не змогли зустрітися на Генасамблеї ООН

Президент Польщі Анджей Дуда не зміг зустрітися з україсньким колегою Володимиром Зеленським під час свого візиту в Нью-Йорк, пише Антон Малиновський, РБК-Україна.

Дуда повідомив, що запланована зустріч з Володимиром Зеленським не відбулась через перенесення часу його виступу на Генасамблеї ООН.

"Порядок денний засідання значно змінився. Зустріч мала відбутися об 11:30, саме під час мого виступу. У кожного тут свій дуже жорсткий розпорядок дня" , - сказав Дуда.

Він зазначив, що наразі це питання "зняте з порядку денного", але він не виключає, що зустріч відбудеться пізніше.

Раніше глава канцелярії польського президента Павел Шрот анонсував зустріч двох глав держав. Під час розмови вони мали обговорити ситуацію з ембарго на українське зерно в Польщі.

Пізніше Дуда підтвердив плани зустрітись з Зеленським, однак від української сторони жодних анонсів розмови не було.