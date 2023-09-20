Зеленський закликав Трампа оприлюднити мирний план щодо України

У середу, 20 вересня, президент України Володимир Зеленський закликав експрезидента США Дональда Трампа поділитися мирним планом для закінчення війни в Україні, повідомляє Українська правда.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Вольфу Бліцеру з CNN після виступу на Генеральній асамблеї ООН.

Президент попередив, що будь-який мирний план, за яким Київ відмовляється від території, неприйнятний.

"Якщо ідея полягає в тому, щоб забрати частину нашої території і віддати Путіну, це не формула миру" , – сказав Зеленський.

Раніше Трамп ухилявся від відповіді, чи хоче перемоги України, та відмовився називати Путіна воєнним злочинцем. Він також заявив, що Штати надають Україні занадто багато зброї.