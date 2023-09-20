У Сочі спалахнув резервуар із паливом біля аеропорту

У місті Сочі (РФ) рано-вранці 20 вересня спалахнула сильна пожежа недалеко від аеропорту - спалахнув резервуар з дизельним пальним. Місцеві мешканці розповідали про вибух, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Вогняна НП сталася, за попередніми даними, на АЗС "Роснефть", що розташоване в Адлерському районі на вулиці Авіаційна.

У мережі озвучуються думки, що вибух, який чули жителі Сочі, міг спричинити горіння дизельного палива.

Місцева влада заявила, що площа займання склала 96 квадратних метрів. На місці події працюють десятки пожежників та багато техніки.

"В Адлерському районі Сочі рано-вранці загорівся резервуар з дизельним пальним... За попередніми даними, постраждалих немає. На місці працюють понад 60 осіб і 15 одиниць техніки" , - розповів губернатор.

Також російський урядовець додав, що загрози розповсюдження вогню немає.

Що спричинило вогняне НП у Сочі - поки не ясно, і "причини з'ясовуються".