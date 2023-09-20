У Повітряних силах розповіли подробиці нічної атаки "Шахедами"

За попередньою інформацією, в ніч на 20 вересня окупанти запустили по Україні 24 "Шахеди". 17 безпілотників збили в межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Пуски безпілотників відбувалися кількома групами з південно-східного та північного напрямків.

Зафіксовано кілька влучань у нафтопереробний завод на Полтавщині, внаслідок атаки роботу підприємства тимчасово зупинено. Про влучання в Кременчуцький ПНЗ повідомляли﻿ також у Полтавській ОВА.

До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби ураження.