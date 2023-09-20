У Польщі заявили про можливе зниження підтримки України

Польський міністр у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк на тлі кризи довкола українського агроімпорту допустив зниження підтримки України Польщею, повідомляє Європейська правда.

Відповідаючи на запитання про конфлікт через зернове ембарго, міністр зазначив, що польський уряд є "невблаганним" у цьому питанні, зважаючи на інтереси фермерів.

"Дії України не справляють на нас враження… але вони справляють певне враження на польську громадську думку. Це видно з опитувань, з рівня суспільної підтримки подальшої допомоги Україні. І це шкодить самій Україні", – сказав Шинковський вель Сенк.

Він підкреслив, що відсутність суспільної підтримки допомоги Україні в такому ж обсязі, як раніше, означатиме, що її доведеться скоротити.

"Ми хотіли б і надалі підтримувати Україну, але – щоб це було можливо – ми повинні мати підтримку польського народу в цьому питанні. Тому, якщо не буде підтримки з боку польського народу, нам буде важко продовжувати підтримувати Україну так, як ми це робили дотепер" , – заявив міністр.

Відповідаючи на запитання, чи будуть аграрні питання розмінною монетою при можливому вступі України до ЄС, він підкреслив, що Україна повинна виконати чітко визначені умови у низці галузей.

"Україна, як країна з дуже розвиненим аграрним сектором, повинна усвідомлювати, що для вступу до Європейського Союзу вона повинна виконати низку конкретних умов. І не тільки в цьому питанні" , – зазначив він.