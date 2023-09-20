У польському уряді допускають скорочення допомоги біженцям з України

Польща, ймовірно, скоротить фінансову підтримку українців, які втекли від агресії РФ проти України. Про це в інтерв'ю телеканалу Polsat заявив речник уряду Пьотр Мюллер, повідомляє Європейська правда.

За його словами, підтримка біженців, яка включає в себе відмову від вимог щодо проживання та надання дозволу на роботу, вільний доступ до шкіл, медичної допомоги та пільг на сім'ю, не буде продовжена у 2024 році.

"Ці правила просто втратять чинність наступного року. Я думаю, що значною мірою ці правила не будуть продовжені" , – зазначив Мюллер.

Напередодні Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які втекли від агресії Росії проти України, з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025 року.

ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року за одностайним рішенням держав-членів, і її було автоматично продовжено на один рік.

Комісія вважає, що причини для тимчасового захисту залишаються, і тому тимчасовий захист слід продовжити як необхідну відповідь на поточну нестабільну ситуацію, яка ще не сприяє безпечному та тривалому поверненню тих, хто користується тимчасовим захистом.

Тепер цю пропозицію має затвердити Рада ЄС.