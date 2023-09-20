Розвідка Британії: Позиції росіян у Бахмуті слабшають

Росія ще контролює залізницю поблизу Кліщіївки, проте її оборона в Бахмуті, ймовірно, послабена, тоді як Сили оборони України наближаються до дороги, якою ведеться постачання до Бахмута з півдня. Про це йдеться в огляді військової розвідки Міністерства оборони Великої Британії за 20 вересня, повідомляє Українська правда.

"З 15 вересня 2023 року Збройні сили України взяли під контроль села Кліщівка та Андріївка, що приблизно за 8 км на південь від міста Бахмут Донецької області. Цей тактичний успіх наблизив українські сили до дороги Т 05-13, одного з основних шляхів постачання до Бахмута з півдня.

Проте Росія продовжує утримувати залізничну лінію, яка проходить вздовж насипу між Кліщіївкою та дорогою Т 05-13, створюючи перешкоду, яку легко обороняти" , – йдеться в огляді.

Водночас британські аналітики припускають, що нещодавня передислокація російських повітряно-десантних військ із Бахмута, що в Донецькій області, до Запорізької області послабила російську оборону навколо Бахмута.