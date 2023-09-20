Міноборони США: Шатдаун може вплинути на допомогу Україні

На обсяги військової допомоги Україні може вплинути шатдаун – тимчасове призупинення роботи уряду Сполучених Штатів. Про це сказав речник Міноборони США Кріс Шервуд, повідомляє CNN, повідомляє Європейська правда.

За його словами, у разі шатдауна на постачання військового обладнання, а також на тренування українських військових, що тривають у США, можуть вплинути відпустки персоналу та призупинення Пентагоном всіх видів діяльності, які не вважаються важливими для національної безпеки США.

Можливе припинення роботи уряду може також вплинути на надання допомоги в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI), яка фінансує виробництво танків Abrams, а також навчальні програми, такі як підготовка пілотів F-16.

"Виробництво або постачання будь-якого обладнання, профінансованого USAI, а також, наприклад, навчання пілотів F-16, будуть продовжуватися, але на їх виконання можуть вплинути відпустки та призупинення Міноборони діяльності, яка не підлягає виключенню" , – заявив Шервуд.

У разі шатдауна Пентагон також не зможе підписати нові контракти з оборонними компаніями на виробництво більшої кількості обладнання за програмою USAI.