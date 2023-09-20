У Росії розбився літак Су-34, пілоти катапультувалися

Винищувач-бомбардувальник Су-34 розбився у Воронезькій області Росії вранці 20 вересня. Про це заявили у Міноборони РФ, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що екіпаж із двох людей встиг катапультуватися. Його евакуювали з місця події.

Інших деталей інциденту, а також причини аварії поки що невідомі.

Зазначимо, в РФ називають винищувач-бомбардувальник Су-34 "новою розробкою", але літак був створений за часів СРСР і здійснив перший політ 1990 року. Су-34 є модифікацією більш відомого Су-27.