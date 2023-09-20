Neuralink Ілона Маска шукає учасників для експериментів над мозком

Компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском, відкрила набір учасників для свого першого дослідження на людях під назвою Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface (PRIME), повідомляє Ліга.net.

Головною метою цього дослідження є оцінка безпеки та функціональності імплантату Neuralink N1 та хірургічного робота R1, а також перевірка його здатності допомагати людям з паралічем керувати зовнішніми пристроями за допомогою мозкових сигналів. Це дослідження спрямоване на людей, які страждають на квадриплегію або латеральний аміотрофічний склероз.

BCI, розроблений Neuralink, дозволяє з'єднати людський мозок з комп'ютером, перетворюючи аналогові електричні сигнали на цифрові сигнали, зрозумілі машинам. Система N1 використовує масив зондів Utah Array, які встановлюються за допомогою роботизованої операції. Цей масив розміщують на моторній корі головного мозку пацієнта, де він реєструє і передає електричні імпульси до спеціального застосунку для інтерпретації та контролю комп'ютера.

У компанії Neuralink працюють над розробкою системи N1 з 2017 року. Вони є одними з перших компаній, що публічно займаються комерційним штучним мозком. Проте їхній прогрес був зупинений внаслідок звинувачень у жорстокому поводженні з тваринами та смерті десятків піддослідних. Однак компанія отримала виключення для дослідницьких пристроїв від FDA, що дало їм змогу провести дослідження PRIME.