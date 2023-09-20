Окупанти за добу атакували дев'ять областей України – зведення ОВА

Російські загарбники упродовж доби здійснили атаки на дев'ять областей України. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 середи, 20 вересня, повідомляє Укрінформ.

Вночі росіяни атакували Полтавську область. Є влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці, сталася пожежа. Робота заводу призупинена. Постраждалих немає.

У Чернігівській області за добу ворог здійснив 13 обстрілів, зафіксовані 128 вибухів. Війська РФ із мінометів, артилерії, гранатометів обстріляли громади Новгород-Сіверського та Чернігівського районів.

У Сумській області вночі та вранці ворог здійснив три обстріли прикордоння. Зафіксовано 10 ударів з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Свеська та Краснопільська громади.

Вчора протягом дня росіяни 32 рази обстріляли прикордоння. Зафіксовано 202 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська, Великописарівська, Білопільська, Юнаківська, Есманська громади. Середино-Будську громаду агресори обстрілювали із АГС, артилерії та мінометів. Поранені двоє місцевих жителів. Пошкоджено чотири домоволодіння.

У Дніпропетровській області вночі та вранці під ударами росіян перебували Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади. Пошкоджені 5 приватних будинків, два автомобілі та лінії електропередач. Українські оборонці збили над областю два ворожі БПЛА.

Вчора за день ворог двічі атакував Нікополь. Надвечір вибух пролунав у Новопавлівській громаді Синельниківського району. Також вчора вдень один БПЛА збили в небі над Дніпропетровщиною.

У Запорізькій області війська РФ завдали 128 ударів по 24 містах та селах. 105 артилерійських обстрілів прийшлися по території, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Левадного, Ольгівського, Білогір'я, Полтавки, Лобкового, П'ятихаток, Павлівки і Кам'янського.

Загарбники здійснили 5 обстрілів із РСЗВ Новодарівки, Левадного та Степового, 12 атак БПЛА по Канівському, Оріхову, Новодарівці, Малинівці, Степногірську, Степовому і Малих Щербаках, а також завдали шість авіаударів по Оріхову, Роботиному і Малій Токмачці.

Внаслідок удару дрона-камікадзе по Степногірську поранення дістали чоловіки віком 32 та 42 років. Надійшло 35 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарчих споруд та об'єктів інфраструктури.

У Харківській області авіаційних ударів зазнали Куп’янськ та Іванівка Ізюмського району. Під вогнем артилерії та мінометів опинились Красне Перше, Лиман Перший, Синківка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове, Амбарне, Строївка, Тополі.

Також вчора ворог завдав удару по Куп’янську керованою авіабомбою. Зафіксоване влучання у переправу через річку Оскіл. Зруйновано міст і знищено три легкові автомобілі, у яких були люди. Загинули двоє жінок і четверо чоловіків. Вчора війська РФ з мінометів обстріляли Одноробівку Богодухівського району.

У Луганській області росіяни з артилерії били по Невському, двічі застосовували авіаційні бомби ФАБ-500. Загинула 85-річна жінка. Авіаційних та артилерійських ударів ворог завдав по Білогорівці. За добу російська армія здійснила 144 обстріли Луганщини, випустила 536 снарядів.

У Донецькій області під вогнем російських загарбників перебували Авдіївка, Слов’янськ, Торецьк, Часів Яр, Курдюмівка, Багатир, Богоявленка, Діброва, Новоселівка Перша, Орлівка, Петропавлівка, Шахтарське.

Пошкоджено 20 житлових будинків, шість господарчих споруд, дитсадок, навчальний корпус і гуртожиток ліцею, дві ЛЕП, дві школи, будинок культури, три автомобілі, фельдшерський пункт, два гаражі. За добу на Донеччині пʼятеро людей дістали поранення.

По Херсонській області ворог здійснив 118 обстрілів, випустив 589 снарядів, з них по Херсону — сім обстрілів (23 снарядів). Внаслідок обстрілів обласної психіатричної лікарні у селі Степанівка сталася пожежа. Також у Степанівці внаслідок ударів пошкоджені 60 приватних будинків і дві чотириповерхівки.

У Херсоні через обстріл тролейбуса загинули 49-річний сержант поліції та 57-річний чоловік. 33-річного чоловіка з пораненням госпіталізували. Горіла складська будівля.

Вчора російська артилерія обстріляла один із вищих навчальних закладів Херсона. Постраждали троє жінок. У Тягинці через влучання керованої авіабомби пошкоджено будівлю колишнього складу, вибито вікна у лікарні, сільському клубі та будинках.