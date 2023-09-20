У РФ внаслідок диверсії пошкоджено два літаки і гелікоптер – ГУР

У Росії розслідують диверсію на аеродромі Чкаловський, внаслідок якої 18 вересня 2023 року було суттєво пошкоджено два літаки та один гелікоптер.

Про це заявили﻿ в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах — на аеродромі базуються урядові літаки, так звані "літаки судного дня" та спеціальні літаки (літаки-розвідники)" , – зазначили в розвідці.

За даними ГУР, невідомі особи на аеродромі, який ретельно охороняється, заклали вибухівку та підірвали літаки Ан-148 та Іл-20 (обидва відносяться до 354 авіаполку спеціального призначення), а також вертоліт Мі-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю.

"Пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення. У гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один АН-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження" , – додали в ГУР.

Росіяни шукають диверсантів та намагаються обмежити поширення інформації про подію в місцевих ЗМІ.